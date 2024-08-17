زيارة الشاعر د. عصام خليفة الى بنما للمشاركة في معرض الكتاب البنمى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 01:28 مساءً - في إطار دعم العلاقات الثقافية بين مصر وبنما، شارك الشاعر د. عصام خليفة في معرض الكتاب البنمى المنعقد خلال الفترة من 13-18/8/2024 تلبية لدعوة من السفارة المصرية. وقد تضمن جدول الزيارة ندوة شعرية مساء يوم 13/8/2024 عقدت فى المكتبة الوطنية بمشاركة 4 شعراء بنميين، وحضرها عدد من المهتمين بالشعر والآداب والأكاديميين والجمهور العام، فضلا عن نائبة مديرة العلاقات الدولية بوزارة الثقافة البنمية، والسفير حازم حنفي سفير جمهورية مصر العربية لدى بنما.

كما القت د. عبير عبد الحافظ أستاذ الأدب الإسباني بكلية الآداب جامعة القاهرة كلمة افتتاحية عبر الفيديو كونفرنس قدمت فيها الشاعر المصرى، وقيامها بترجمة قصائده الى الاسبانية، والتحديات المختلفة التي تواجه ترجمات الشعر والآداب، موضحة بعض نقاط التشابه والاختلاف بين الأدبين العربى واللاتينى من خلال أهم الترجمات التي تمت.

هذا، وقد ألقى د. عصام عددا من قصائده باللغة العربية، وقام أحد الشعراء البنميين بقراءة نص الترجمة الاسبانى قبل كل قصيدة، بينما شارك كل شاعر بنمى بإلقاء قصيدتين باللغة الاسبانية، وتلى ذلك عدد من الأسئلة والنقاشات، وحازت الجلسة على تقدير الحاضرين لنشاط السفارة بتوفير فرصة للتعرف على نماذج من الشعر المصرى العربى، وإقامة حوار حول الآداب والترجمات.

وأقيمت الأمسية الشعرية الأساسية في معرض الكتاب مساء يوم 16/8/2024 وحضرها عدد كبير من الجمهور والشعراء، والقى فيها الشاعر المصرى عددا من قصائده وتفضل الشاعر البنمى المرافق بقراءة ترجمتها الاسبانية. وقد حازت هذه الزيارة التي تعتبر الأولى لشاعر مصري الى بنما على تغطية مواقع الاخبار والتواصل الاجتماعي في بنما التابعة لوزارة الثقافة والمكتبة الوطنية ومعرض الكتاب.