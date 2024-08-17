نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين لبحث مشاكلهم وحلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لبحث ملفات العمل وموقف انتظام تقديم الخدمات للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

وجاءت أولى تكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام الحي، بحضور إدارات الحي والمركز المعنية، للاستماع إلى شكاواهم وتوجيه المسؤولين في الحال للتعامل مع الشكوى وحلها، قائلًا: "لازم نسمع مشاكل المواطنين ونبني خطط عملنا على تحسين ظروفهم المعيشية". وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز بعرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم وآليات التعامل معها وحلها، مؤكدًا على التواجد الميداني للتأكد من ذلك.

وأكد محافظ الجيزة حرصه على تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين بديوان عام المحافظة لاستقبالهم والتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجههم والاستجابة لشكواهم.

وخلال اللقاء، شدد المحافظ على سرعة البت في طلبات التصالح المقدمة من قبل المواطنين، وحصر كافة المخالفات الخاصة بتحويل الأنشطة وإنذار أصحابها بتقنين أوضاعهم، عدا المخالفات الملوثة للبيئة أو المكدرة لراحة وأمن المواطنين، وذلك لتفادي اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

IMG-20240817-WA0003

IMG-20240814-WA0108

IMG-20240817-WA0002

IMG-20240814-WA0106