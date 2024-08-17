رئيس الوزراء: قيمة الوحدات السكنية في العلمين الجديدة تضاعفت

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 02:26 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة المصرية بتسليم كل الوحدات السكنية التي جرى التعاقد عليها خلال العام الجاري وبحد أقصى الصيف المقبل، لكي ينتفع به أصحابها قبل حلول صيف 2025.

أشار «مدبولي»، خلال كلمته في احتفالية تسليم عدد من الوحدات بمدينة العلمين الجديدة، المُذاعة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن قيمة الوحدات السكنية في مدينة العلمين الجديدة تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، وهو استثمار لأصحابها، متابعًا: «المبالغ اللي اتدفعت.. ربنا يبارك فيها».