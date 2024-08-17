رئيس الوزراء: قيمة الوحدات السكنية في العلمين الجديدة تضاعفت

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 02:26 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة المصرية بتسليم كل الوحدات السكنية التي جرى التعاقد عليها خلال العام الجاري وبحد أقصى الصيف المقبل، لكي ينتفع به أصحابها قبل حلول صيف 2025.
أشار «مدبولي»، خلال كلمته في احتفالية تسليم عدد من الوحدات بمدينة العلمين الجديدة، المُذاعة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن قيمة الوحدات السكنية في مدينة العلمين الجديدة تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، وهو استثمار لأصحابها، متابعًا: «المبالغ اللي اتدفعت.. ربنا يبارك فيها».
وتحدث عن محاولات التشكيك فيما تقوم به الدولة وأوضح أنه يقال إن هذه المدينة للأغنياء ويجري التركيز فقط على الأبراج، لافتا إلى أنها مدينة ممتدة بها كل فئات الإسكان بداية من الوحدات السكنية الـ90 مترا وسكن «لكل المصريين»، متابعًا: «كنت بتفقد المشروع وقابلت أحد السكان الذي وجه الشكر له وقالي كان حلمي أن يكون لي غرفة في العلمين ودلوقتي عندي شقة بجودة وسعر مميز».
أوضح أنه بمتابعة أنماط التنمية التي كانت تحدث في مدينة العلمين كان الساحل مغلق على رواده، منوهًا بأنه لم يكن هناك مواطن مصري يستطيع الاقتراب من الساحل أو شواطئ القرى السياحية.
وتابع: «في العلمين في كورنيش عالمي وشاطئ عام يخدم أي مواطن، وهذا يؤكد أن المدينة متاحة لكل المصريين».