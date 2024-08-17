من مهرجان العلمين.. محمد عدوية ضيف سالي عبدالسلام في «حد النجوم» على القناة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 02:26 مساءً - يحل النجم محمد عدوية ضيفًا على برنامج "حد النجوم" مع الاعلامية سالي عبد السلام يوم غد الأحد على شاشة القناة الأولى، في حوار من مهرجان العلمين الجديدة.

يتحدث عدوية عن مسيرته الفنية وعلاقته بوالده الفنان الكبير أحمد عدوية، وكذلك علاقته بوالدته الراحلة.

يكشف عدوية خلال اللقاء عن جوانب عديدة من حياته الشخصية كما يتحدث لأول مرة عن دور زوجته وتأثيرها في حياته، وكذلك تأثير بعض الشخصيات الفنية في مسيرته مثل حميد الشاعري وعمرو دياب ومحمد منير.

"حد النجوم" تقديم سالي عبد السلام ويذاع العاشرة مساء الأحد على القناة الأولى.