أبرز فعاليات الأسبوع السابع من مهرجان العلمين.. حفل كايروكي ومسرحية البنك سرقوه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 02:26 مساءً - يواصل مهرجان العلمين تقديم مفاجآت جديدة كل يوم، في نسخته الثانية التي تشهد إقبالاً غير مسبوق، ففي مدينة العلمين تلتقي الطبيعة الخلابة بالفعاليات المتنوعة، ليجد الزوار من مختلف الجنسيات ما يسعدهم ويجعلهم يكررون الزيارة مرة أخرى.

ويشهد جدول خريطة المهرجان التي وضعتها إدارة مهرجان العلمين، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنوعاً كبيراً من عروض فنية ومسرحيات، لذا تكشف «الوطن» في السطور التالية، جدول فاعليات الأسبوع السابع من مهرجان العلمين القائم في مدينة العلمين الجديدة بالتفصيل وجاءت كالآتي: حفلات يوم الخميس الموافق 22 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة - سباق السيارات بيس ار أطول – غطسة تحت الماء: الحدث مقام داخل مارينا 7 لمدة أسبوع. - مسرحية البنك سرقوه: بطولة الفنان أشرف عبد الباقي على خشبة مسرح يو. - فعالية ال MMA- قاضية، ومسرحية حدوتة بعد النوم على نورث سكوير مول. حفلات يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة - سباق السيارات بيس ار. - بطولة ال Volly Ball النهائي بمشاركة ريدبول: في المنطقة الشاطئية. - مسرحية البنك سرقوه: بطولة الفنان أشرف عبد الباقي على خشبة مسرح يو. - فعالية ال MMA- قاضية: في نورث سكوسر مول. - حفل كايروكي: الجمعه 23 أغسطس: في يو أرينا. حفلات يوم السبت الموافق 24 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة - سباق السيارات بيس ار. - الملاعب ومنطقة الأطفال، أنشطة ريدبول و Paint Ball: في المنطقة الشاطئية. - مسرحية البنك سرقوه: بطولة الفنان أشرف عبد الباقي على خشبة مسرح يو.