برلماني: وجود منصات إلكترونية آمنة يحمي الأطفال من مخاطر الانترنت

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 02:26 مساءً - قال النائب الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية تعزيز الجهود لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، ولا سيما الألعاب الإلكترونية الخطرة التي أصبحت تمثل تهديدًا حقيقيًا على سلوكهم ومستقبلهم، لافتا إلى أن التطور التكنولوجي يحمل في طياته العديد من الفوائد، ولكنه في الوقت ذاته يعرض الأطفال لمخاطر جسيمة، منها التعرّض لمحتويات غير ملائمة وألعاب إلكترونية تؤدي إلى الإدمان وتؤثر سلبًا على الصحة النفسية والسلوكية.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة بشأن الدور التوعوى لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية للأطفال، منوها عن وجود تطبيقات على الإنترنت في غاية الخطورة حيث تحرض أطفالنا على ارتكاب الجرائم أو تدفعهم إلى الانتحار أو ارتكاب سلوكيات غير أخلاقية غير مدركين لها بحكم السن.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية حماية الأطفال من مخاطر هذا النوع من الألعاب عبر حجب أي مواقع أو تطبيقات ضارة وتوفير بيئة إلكترونية آمنة للأطفال، وتعزيز الممارسات الأمثل للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مشددا علي ضرورة تشجيع تطوير منصات إلكترونية آمنة تحفز الإبداع وتقدم محتوى تعليمي وترفيهي يتناسب مع قيمنا وثقافتنا.

وطالب رئيس صحة الشيوخ ، بضرورة عمل حملات توعية بالتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بمخاطر هذه التطبيقات ومواجهة هذه الظاهرة لضمان مستقبل آمن لأطفالنا.