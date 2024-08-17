الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ١٠- ١٧ أغسطس الجارى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 03:31 مساءً - تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ١٠- ١٧ أغسطس الجارى وتشمل:

- البيئة بالفيوم تتابع إجراءات رفع محافظة الفيوم ٣٠٠ طن مخلفات صلبة من شاطئ بحيرة قارون ، وذلك فى اطار أعمال إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وتحسين البيئة المحيطة .

- وزارة البيئة تعقد ورشة عمل تحت عنوان " تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفعال بين وحدة الأوزون المصريه والمركز الوطني للأوزون بالعراق في مجال اتفاقيه فيينا و بروتوكول مونتريال، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية والعراقية .

- محافظ بني سويف ورئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات يناقشان سبل تعظيم أوجه التعاون رفع كفاءة منظومة المخلفات على مستوى المحافظة.

- وزيرة البيئة تشارك فى الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا.. وتشهد اول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

- وزيرة البيئة تعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة لاستعراض مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد المستهدفات للأنشطة والمشروعات المستهدف تنفيذها ضمن البرنامج الرئيسي "نظام بيئي متكامل ومستدام" في إطار تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة .

- البيئة تشارك برسجا فى ورشتى عمل وطنيتين لتدريب الكوارد الفنية المصرية تحت عنوان "التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتخلص من المخلفات الزيتية والقمامة الناتجة من السفن في البيئة البحرية "... " الآليات التشريعية المتاحة لمحاسبة من يخالف القوانين ، بما في ذلك آليات الاستفادة من التعويضات .

- وزيرا البيئة والبترول يبحثان عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين .

- وزيرة البيئة تعقد لقاءاً موسعا مع السادة الصحفيين المختصين بالملف البيئى لمناقشة أبرز الموضوعات البيئية الحالية وخطط الوزارة خلال الفترة القادمة .

- وزيرة البيئة تتوجه لكندا للمشاركة فى ورشة عمل "Endgame Facilitation " الخاصة بتحضيرات لمؤتمر التنوع البيولوجى COP16.

الاحد ١١ أغسطس الجارى:

" البيئة بالفيوم تتابع إجراءات رفع محافظة الفيوم ٣٠٠ طن مخلفات صلبة من شاطئ بحيرة قارون ، وذلك فى اطار أعمال إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وتحسين البيئة المحيطة"

- فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وتحسين البيئة المحيطة ، قام الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بالفيوم بالتنسيق مع محافظة الفيوم لرفع كميات من المخلفات الصلبة علي شاطئ البحيرة تقدر بحوالى 300 طن، حيث تعتبر هذه الفترة من العام فرصة للتخلص من المخلفات المتراكمة، نتيجة لإنحسار مياه البحيرة عن المستوي المعتاد خلال شهور الصيف.وقد وجهت وزيرة البيئة فرع الفيوم للتنسيق مع أجهزة الوحدات المحلية بالمحافظة وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لتحديد أماكن تراكم المخلفات على الشاطئ الجنوبي لبحيرة قارون بطول 45 كم ، حيث قامت الوحدات المحلية لمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق على مدار أسبوع بحملات تنظيف ورفع المخلفات من الساحل الجنوبي لبحيرة قارون ونقلها الى مواقع التخلص الآمن طبقا لإشتراطات جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ووفقاً للقانون رقم 202 لسنة 2020 في هذا الشأن.

" وزارة البيئة تعقد ورشة عمل تحت عنوان " تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفعال بين وحدة الأوزون المصريه والمركز الوطني للأوزون بالعراق في مجال اتفاقيه فيينا و بروتوكول مونتريال، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية والعراقية "

- وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون ، تنظم فعاليات ورشة عمل "تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفعال بين وحدة الأوزون المصريه والمركز الوطني للأوزون بالعراق في مجال اتفاقيه فيينا و بروتوكول مونتريال " ، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود لتقليل الغازات المسببة للإحتباس الحرارى للحفاظ على البيئة، وتوطيداً لأواصر التعاون بين الجانبين المصرى والعراقى ، وقد قام الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بتوزيع شهادات اجتياز الدورة على السادة المشاركين ، مؤكدا أن الورشة تضمنت مجموعة من الأنشطة والزيارات الميدانية حيث تم زيارة أحد مراكز التدريب الخاصة بالتعليم الفني، الذي تم تجهيزه ضمن أنشطة البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لبعض شركات صناعة أجهزة التكييف والتبريد المنزلي والتي أتمت توفيق أوضاعها كأحد ثمار البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون ، وتنظيم الزياره ميدانية لعدد من مصانع التبريد والتكييف للتعرف على تجربتهم فى تطبيق معايير السلامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة.

الاثنين الموافق ١٢ أغسطس الجارى:

" محافظ بني سويف ورئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات يناقشان سبل تعظيم أوجه التعاون رفع كفاءة منظومة المخلفات على مستوى المحافظة"

- فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتقديم كافة أوجه الدعم الفنى لمنظومة إدارة المخلفات ومتابعة رفع مستوى منظومة المخلفات بالمحافظات، اجتمع الأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك لبحث ومناقشة موقف منظومة إدارة المخلفات والمقالب والنقاط الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظة، وناقش الاجتماع، عقد المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن الأنشطة السكنية والتجارية بالمحافظة وإمكانية قيام الشركة المعنية بإدارة وتشغيل المدافن الصحية من خلال المدافن الصحية التي تم إنشاؤها بمركزي سنورس وسمسطا من خلال مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، والتشغيل الأمثل لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، مؤكدا على أن وزارتي البيئة والتنمية المحلية على اتم الاستعداد الى تقديم الدعم الفني وتقييم عملية المعالجة والتخلص الامن داخل المحافظة.من جهته ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سبل تعظيم الدعم الممكنة بين المحافظة والجهاز، لاسيما في مجالات تقديم أوجه الدعم الفنى اللازم لمنظومة العمل بالمحافظة في مجال إدارة منظومة المخلفات الصلبة فى كافة مراحل منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، والمساعدة في تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات في مجالات تحفيز انتاج السماد والمفروزات والوقود البديل، وتشجيع المبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات، وغيرها من أوجه الدعم المتاحة. وفى إطار بحث الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوي بسمسطا، أوضح المحافظ، أهمية مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات بسمسطا، ضمن جهود الدولة لدعم منظومة المخلفات الصلبة والذى يتكون من إنشاء خطوط فرز جديدة ورفع كفاءة الخطوط الحالية ، ومعدات العمل بالمصنع، لاستقبال وتدوير وإنتاج السماد و RDF (الوقود البديل)، وسوف يخدم المشروع مراكز (سمسطا، إهناسيا، ببا).

الثلاثاء الموافق ١٣ أغسطس الجارى:

"وزيرة البيئة تشارك فى الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا.. وتشهد اول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية"

- شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا، كما شهدت اول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ، جاء ذلك خلال الاعلان عن إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من هيئات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية ، بحضور عدد من الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وكشفت وزيرة البيئة عن السبب الرئيسي في الخروج بهذا السوق إلى النور، وهو الحاجة إلى الوفاء بالتزامات مصر في اتفاق باريس، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، ونسب الخفض المستهدفة فى انبعاثات الكربون، رغم ان انبعاثات مصر عالميا أقل من ١٪، وقارة أفريقيا أقل من ٤٪، مما يتطلب القيام بهذه المهمة في إطار من المسئولية التشاركية يكون القطاع الخاص شريك رئيسي فيها. وأوضحت د. ياسمين فؤاد الفرق بين السوق الطوعي والالزامي للكربون، حيث تعتبر رحلة انشاء السوق الطوعي على مدار عامين، تم خلالها القيام بعمليات التنظيم والتحقق وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص في تحقيق مكاسب مزدوجة له من خلال بيع الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وبيع شهادات الكربون، وذلك كمرحلة فارقة نحو انشاء السوق الالزامي، يتم خلالها تحديد مشروعات الخفض في الدولة المصرية وحساب نسب الخفض في مختلف القطاعات، وإنشاء نظام تحقق MRV بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنوك التنموية، وتحديد حجم الاستفادة من ذلك في تقارير الابلاغ الخاصة بمصر.

الاربعاء ١٤ أغسطس الجارى:

" وزيرة البيئة تعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة لاستعراض مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد المستهدفات للأنشطة والمشروعات المستهدف تنفيذها ضمن البرنامج الرئيسي "نظام بيئي متكامل ومستدام" في إطار تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة"

- عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعا موسعًا، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من قيادات الوزارة بشأن استعراض مصفوفة مؤشرات الأداء الرئيسية للانشطة والمشروعات المنفذة من خلال وزارة البيئة ببرنامج الحكومة الجديدة ( 2024- 2026 )، وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الإجتماع يهدف الى استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية للانشطة والمشروعات المخطط تنفيذها من خلال وزارة البيئة وجهاتها التابعة تنفيذاً للبرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج الحكومة الجديدة وتحديد المستهدفات التى تسعى الوزارة لتحقيقها خلال فترة برنامج عمل الحكومة فى الفترة من 2024- 2027، مشيرة إلى أن محور البيئة ببرنامج الحكومة، يتضمن ٦ برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير.

" البيئة تشارك برسجا فى ورشتى عمل وطنيتين لتدريب الكوارد الفنية المصرية تحت عنوان "التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتخلص من المخلفات الزيتية والقمامة الناتجة من السفن في البيئة البحرية "... " الآليات التشريعية المتاحة لمحاسبة من يخالف القوانين ، بما في ذلك آليات الاستفادة من التعويضات "

- فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة ال٢٠ للمجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، بضرورة تنمية ودعم القدرات البشرية ، شاركت وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة فى ورشتي عمل وطنيتين لتدريب الكوادر الفنية المتخصصة بجمهورية مصر العربية ، تحت عنوان " التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتخلص من المخلفات الزيتية والقمامة الناتجة من السفن في البيئة البحرية " ، " الآليات التشريعية المتاحة لمحاسبة من يخالف القوانين ، بما في ذلك آليات الاستفادة من التعويضات " وذلك بمقر مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية (EMERSGA) بمدينة الغردقة. وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم عقد ورشتى العمل فى ضوء إعلان منطقتى البحر الأحمر وخليج عدن مناطق بحرية خاصة بموجب الملحقين الأول والخامس من اتفاقية ماربول ودخولها حيز النفاذ اعتبارا من يناير 2025 ؛ نظرا لأن طبيعة البحر الأحمر كبحر شبه مغلق تجعله أكثر تأثراً بالتلوث في حال إلقاء المخلفات والزيوت من السفن ، مما يشكل تهديداً للتنوع الإحيائي الفريد الذي يتميز به ، ويؤثر على الاستثمارات التنموية الكبيرة المقامة في المناطق الساحلية والتي لها أهمية كبيرة مثل محطات تحلية المياه والمشروعات السياحية . وأضافت وزيرة البيئة أن ورشتى العمل ناقشتا النتائج المترتبة على دخول الإعلان حيز التنفيذ، حيث يساهم فى تعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة بما يضمن تسهيل التجارة البحرية من خلال توفير الخدمات والمرافق الكافية والملائمة للتعامل بشكل سليم مع المخلفات (الزيتية والقمامة) التي تولدها السفن والحد منها بشكل كبير ، بدلاً من التخلص الخاطئ من هذه المخلفات.

الجمعه الموافق ١٦ أغسطس الجارى:

" وزيرا البيئة والبترول يبحثان عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين"

- عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إجتماعًا موسعًا، لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين ومنها متابعة الموقف التنفيذي لخطط الاصحاح البيئي لشركات البترول العاملة بخليج السويس، متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد، والتعاون فيما يخص المخلفات البترولية، والتحديات البيئية التى تواجه فطاع التعدين ، إضافة إلى تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مشروعات الإصحاح البيئى الجاري تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي البيئة والبترول ، تأتى فى إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح من شأنها وقف الصرف غير المعالج نهائيًا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.

" وزيرة البيئة تعقد لقاءاً موسعا مع السادة الصحفيين المختصين بالملف البيئى لمناقشة أبرز الموضوعات البيئية الحالية وخطط الوزارة خلال الفترة القادمة "

- عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً موسعاً مع عدد من صحفيي ملف البيئة بمختلف الصحف والمواقع الإلكترونية ،وذلك في إطار سلسة اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة البيئة لفتح قنوات التواصل مع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لتسليط الضوء على القضايا البيئية والتحديات البيئية المحلية والإقليمية والدولية، من منطلق أهمية الرسالة الإعلامية في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية والتطوير ، حيث أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالدور الهام الذي يقوم به صحفيو البيئة كونهم الوسيط الفعال بين المواطنين والحكومة مما يعزز الشفافية والتواصل المستمر ، مثمنة على المهنية والاحترافية في تناول الاحداث والقضايا البيئية المختلفة الراهنة، مؤكدة على ان الصحافة البيئية أداة قوية للتوعية والرقابة والتأثير في قضايا البيئة والتنمية المستدامة ، موضحة انه يمكن للصحافة البيئية أن تساهم في بناء عالم أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء جهود وزارة البيئة بعدد من الملفات الهامة ، على رأسها ملف المخلفات الصلبة البلدية، والتشجير ، ونوبات تلوث الهواء الحادة والتى تعرف إعلاميا " السحابة السوداء".

السبت الموافق ١٧ أغسطس الجارى:

" وزيرة البيئة تتوجه لكندا للمشاركة فى ورشة عمل "Endgame Facilitation " الخاصة بتحضيرات لمؤتمر التنوع البيولوجى COP16"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تتوجه لمدينة مونتريال بكندا للمشاركة فى فعاليات ورشة عمل "Endgame Facilitation " الخاصة بتحضيرات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16 ، وذلك خلال الفترة من ١٨ : ١٩ أغسطس الجارى ،بحضور السيد هوانغ رونكيو وزير البيئة بالصين ورئيس مؤتمر الأطراف الخامس عشر COP15، والسيد شيا ينغ شيان مدير تغير المناخ بالصين، والسيدة ماريا سوزانا محمد وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا والوزيرة مارينا سيلفا وزيرة البيئة وتغير المناخ بالبرازيل ، والوزيرة مايسا روخاس، وزيرة البيئة بتشيلي والوزير ستيفن جيلبولت، وزير البيئة وتغير المناخ بكندا، والسيد ديفيد كوبر القائم بأعمال الأمين التنفيذي لشؤون اتفاقية التنوع البيولوجي.وتقدم د. ياسمين فؤاد خلال الورشة خبرتها في رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي، باعتبارها كانت رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجي في دورته الرابعة عشر COP14 خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢١، والدور الهام الذي قامت به مصر في تسهيل الاعداد لمسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، كما تولت القيادة المشتركة مع نظيرها الكندي لمشارورات الإطار العالمى للتنوع البيولوجي خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وذلك بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمى للتنوع البيولوجي. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الورشة تهدف إلى ضم الثلاث رؤساء لاتفاقية التنوع البيولوجى وهم مصر عن cop14، والصين عن cop15، وكولومبيا عن cop16 وذلك للعمل على التيسير الناجح لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والمفاوضات التحضيرية المتبقية في عام 2024، وهو بمثابة توضيح لإستراتيجية المفاوضات من قبل الرئاسة، حيث سيتم عمل تقريراً يوضح استراتيجيات إدارة المفاوضات مع بنود عمل عملية للرئاسة الكولومبية ، مُضيفةً أن الورشة تسعى إلى مساعدة كولومبيا الرئيس القادم لمؤتمر التنوع البيولوجى COP16 على إدارة مفاوضات مثمرة تتسم بالشفافية والشمول.