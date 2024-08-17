وزيرة التنمية المحلية : تنظيم مصر للمنتدي الحضري العالمي فرصة مهمة لعرض...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 03:31 مساءً - مستعدون للتعاون مع مجلس النواب لمناقشة قانون الإدارة المحلية والدولة جادة في حل مشكلة المصانع المتعثرة ودعم قطاع الصناعة

مستمرون في استكمال باقي مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة و إشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة مشروعات المنتهية للاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عدداً من ملفات عمل الوزارة من بينها الاعداد للمنتدى الحضرى العالمى واستكمال منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات والانتهاء من الأحوزة العمرانية وذلك خلال اللقاء الذي عقدته بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الصحفيين المعتمدين .

ورداً على استفسارات الصحفيين حول جهود الوزارة في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة ... قالت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة سوف تستمر في استكمال باقي مشروعات البنية التحتية في المنظومة خاصة المدافن الصحية الأمنة والمحطات الوسيطة ورفع تراكمات المخلفات ، مشيرة إلي أن الوزارة حريصة علي إشراك القطاع الخاص الوطني في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية في المخلفات التي تم الانتهاء منها خلال السنوات الأخيرة للاستفادة من كافة الاستثمارات التي ضختها الدولة في المنظومة الجديدة وتشجيع القطاع الخاص المتخصص لتعظيم الاستفادة من أصول المنظومة، وأوضحت د. منال عوض انه تم مؤخراً بالفعل الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات في محافظتى قنا وسوهاج من خلال مجموعة مصر للإسمنت كنموذج للتعاون مع القطاع الخاص والوزرات المعنية والمحافظات.

وفيما يتعلق بملف الأحوزة العمرانية بالمحافظات .... كشفت وزيرة التنمية المحلية عن أنه تم الانتهاء حتى الآن من الحيز العمرانى لجميع المدن بنسبة 100% وإعداد المخططات الاستراتيجية لحوالى 215 مدينة بنسبة 93% والانتهاء من المخططات التفصيلية لـ161 مدينة، كما تم إعداد الحيز العمرانى لحوالى 4616 قرية بنسبة 95%، وإعداد المخططات الاستراتيجية لعدد 4486 قرية بنسبة 92%، كما تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد 4203 قرية بنسبة 94% ، مشيرة إلي ان تحديد الأحوزة العمرانية يساعد بشكل كبير في التصالح علي مخالفات البناء، موضحة أن الوزارة تقوم بالتنسيق بصورة مستمرة مع وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لتدقيق حصر التجمعات العمرانية واستيعاب جميع الكُتل العُمرانية القائمة ووضعها ضمن دليل التنمية المحلية لإعداد مُخططات عُمرانية طبقاً للوضع على الطبيعة لجميع المدن والقرى بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء علي أهمية المنتدى الحضري العالمي والذى ستقوم مصر باستضافته خلال شهر نوفمبر المقبل ، مشيرة إلى أنه يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية بنجاح فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، موضحة ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارات الإسكان والخارجية والمالية للإعداد الجيد للمؤتمر حتى يخرج بصورة مشرفة تليق بإسم الدولة المصرية ، كما أنه يمثل فرصة هامة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن والعمل علي توطين أهداف التنمية الحضرية وذلك خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وعلى جانب آخر ... أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يأتي تنفيذه وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لتكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي، لافتة إلى أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة في تطوير التكتلات الاقتصادية وتنفيذ العديد من المشروعات الهامة على أرض محافظات الصعيد المستهدفة ، موضحة أنه جارى العمل على طلب ضم محافظة أسوان الى محافظتى المنيا وأسيوط التى يجري حالياً تنفيذ المشروع بهما بعد قنا وسوهاج وتعميم ممارسته الجيدة علي عدد من محافظات الجمهورية .

ورداً على استفسارات أحد الصحفيين بشأن حل شكاوى المصانع المتعثرة بالمحافظات ... أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود الكبيرة التى يقوم بها المهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في هذا الملف المهم ، مشيرة إلي مشاركتها في العديد من اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والتى تعمل على قدم وساق نحو توفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة وبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين، لافتة الى توجيهات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء المستمرة للحكومة بالعمل على خدمة ودعم المستثمرين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم لضمان تحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية مؤكدة علي جدية الدولة بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في دعم قطاع الصناعة وتحقيق طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة .

واختتمت الدكتورة منال عوض اللقاء الصحفي باستعراض جهود الوزارة نحو استغلال الميزات التنافسية بكل محافظة سواء في مجالات الزراعة والتصنيع وبصفة خاصة المحافظات الساحلية والسياحية والتى تمثل عنصراُ هاماً وجاذب للاستثمار والقطاع الخاص بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في المجال الاقتصادي لأبناء المحافظات وتوفير فرص عمل لهم.

ورداً علي سؤال حول قانون الادارة المحلية الجديد.. أكدت الدكتورة منال عوض ، حرصها علي التنسيق والتعاون مع مجلس النواب لمناقشة كافة الأفكار والمقترحات الخاصة بقانون الإدارة المحلية ، مشيرة الي أنها رحبت بذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، كما التقت مع عدد من السادة أعضاء مجلس النواب خلال الفترة الماضية وتم الحديث عن ذلك الموضوع أيضاً .

ومن جانبهم تقدم الصحفيين بالتهنئة للدكتورة منال عوض بتوليها منصب وزيرة التنمية المحلية باعتبارها أول سيدة تتولى المنصب ، وأشادوا بجهودها ودعمها لتقديم كافة أوجه التواصل مع الإعلام وايمانها بدورهم الهام في نقل المعلومة الصحيحة وإبراز جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة على أرض جميع المحافظات.