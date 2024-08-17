وزير الإنتاج الحربي يشهد مراسم حفل تخرج الدفعة الخامسة للأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 03:32 مساءً - شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى ، مراسم حفل تخرج الدفعة الخامسة لطلبة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسى (2023/2024)، حيث تخرج عدد (١٤٥) مهندسا ومهندسة، منهم عدد (٥٠) خريجا لبرنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات ، وعدد ( ٦١ ) خريجا لبرنامج هندسة الميكاترونيات وعدد ( ٣٤ ) خريجا لبرنامج الهندسة الكيميائية ، جاء ذلك بالمسرح الملحق بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى بمدينة السلام، وبحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربى والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وحرص الوزير "محمد صلاح" فى بداية مراسم الإحتفال على توجيه التحية لكافة السادة الحضور وخاصة أولياء أمور الطلبة و الطالبات ، مؤكداً لهم أن أبنائهم طوال فترة الدراسة كانوا في أيد أمينة حريصة كل الحرص على مستقبلهم ليس فقط العلمى والمهنى ولكن العملى أيضاً، مشددا على اهتمام الوزارة بتمكين الشباب وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وأن تمكين الشباب أولوية هامة في استراتيجية الوزارة حيث أنهم مستقبل الأمة وطاقتها الأساسية للإبداع والابتكار وهو ما يؤكد عليه دائماً السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن الوزارة مهتمة بتعزيز ودعم مجال التعليم في مصر وذلك من خلال الأذرع التعليمية التي تمتلكها وتسعى دوماً نحو ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة و ذلك للمساهمة في نهضة الوطن ، فمنذ افتتاح الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بالعام الدراسي (2015/2016)، تم الحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب من خلال ما تضمه الأكاديمية من صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس وهيئة معاونة وأعضاء جهاز إداري على أعلى مستوى من الكفاءة ، مضيفا أن الأكاديمية تمتلك معامل تخصصية (كيميائية وهندسية وحاسب آلي) والمجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن وجود مجمع ملاعب وصالات رياضية والتي أنشئت في ضوء خطة تطوير المرافق وتعزيز الثقافة الرياضية للطلاب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية للحفاظ على لياقتهم البدنية ، ونظراً لتميز العملية التعليمية بالأكاديمية فقد نجحت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في الحصول على شهادة الجودة وتم اعتماد برامجها الثلاث من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتم تصنيف الأكاديمية ضمن المعاهد المتميزة الفئة (أ).

وفضلاً عن ذلك أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن منظومة التعليم بالإنتاج الحربي تشمل كذلك مدرستين ثانويتين للتكنولوجيا التطبيقية لمرحلة التعليم المتوسط والكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفنى للصناعات المتطورة لمرحلة التعليم فوق المتوسط، ومن هنا أصبحت منظومة التعليم بالإنتاج الحربي منظومة متكاملة وفريدة من نوعها تلبي احتياجات الصناعة المصرية من حيث تخريج مهندسين وفنيين مدربين على أعلى مستوى في المصانع والمعامل والورش الإنتاجية المجهزة بأحدث الإمكانيات إلى جانب توفير فرص للتدريب والبحث العلمي بقطاع التدريب ومركز التميز العلمي والتكنولوجي التابعَين للوزارة.

عقب ذلك حرص الوزير " محمد صلاح " على توجيه الشكر للأستاذ الدكتور فوزى إبراهيم عميد الأكاديمية وكافة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالأكاديمية على ما يتم بذله من جهد لإعلاء شأن الأكاديمية، وخلال مراسم الإحتفال قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بمنح الطلاب شهادات التخرج، كما تم تكريم المتميزين منهم فى المجالات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة، وتم أيضاً تكريم المتميزين من السادة أعضاء هيئة التدريس.