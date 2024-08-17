كرم جبر يدعو الأطراف الإعلامية لمناقشة تطورات المهنة والتوافق على حلول للحد من التجاوزات والانتهاكات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 03:32 مساءً - دعا كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، كل الأطراف المعنية في صناعة الإعلام إلى المشاركة في مناقشة تطورات الصناعة والتوافق على حلول مهنية للحد من التجاوزات والانتهاكات.
تأتي هذه الدعوة في إطار المبادرة الجديدة التي أطلقها المجلس تحت عنوان "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية".
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في الإعلام المصري، وتحقيق توافق بين الأطراف الفاعلة لضمان تقديم محتوى إعلامي عالي الجودة. وأكد أن المجلس سيستمر في تنظيم جلسات ولقاءات مع المختصين للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لهذه التحديات.