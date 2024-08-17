الأعلى للإعلام: مبادرة «تنظيم الإعلام الرياضي» تضمن حق الجمهور في محتوى يتفادى التعصب والإساءات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 03:32 مساءً - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن التزامه بضمان حق الجمهور في تلقي مواد إعلامية رياضية تتسم بالجودة العالية وتلتزم بأعلى معايير المهنية. تأتي هذه الخطوة كجزء من المبادرة الشاملة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية"، التي أطلقها المجلس بهدف تحسين البيئة الإعلامية وضبط الأداء الإعلامي في مصر.
وأكد المجلس، في بيان، أن من حق الجمهور أن يتلقى محتوى إعلاميًا رياضيًا يحترم قواعد المنافسة النزيهة، ويبتعد عن أي مظاهر للتعصب أو الإساءة. وفي هذا السياق، شدد المجلس على أهمية تقديم إعلام رياضي يعكس الروح الحقيقية للرياضة، ويسهم في تعزيز الوعي الرياضي بين المشاهدين، دون المساس بالقيم الأخلاقية والمهنية التي ينبغي أن تحكم هذا المجال.
تأتي هذه المبادرة استجابة للملاحظات المتزايدة بشأن التجاوزات والانتهاكات التي شهدتها الساحة الإعلامية الرياضية مؤخرًا، حيث يسعى المجلس من خلالها إلى وضع إطار تنظيمي يضمن تقديم مواد إعلامية تتميز بالحياد، وتتفادى التحريض أو إثارة الفتن.
كما أكد المجلس أن المبادرة تهدف أيضًا إلى تشجيع المؤسسات الإعلامية على تبني أساليب أكثر احترافية ومسئولة في تغطية الأحداث الرياضية، بما يتوافق مع تطلعات الجمهور وحقوقه في الحصول على محتوى إعلامي يرتقي إلى مستوى التحديات والمنافسات الرياضية الكبرى.
وتأتي مبادرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إطار حرصه على تحقيق توازن بين حرية التعبير والالتزام بالقيم المهنية، لضمان تقديم إعلام رياضي يخدم مصلحة الجمهور، ويعزز من دور الإعلام في نشر الثقافة الرياضية الصحيحة، بعيدًا عن التجاوزات والانتهاكات التي قد تضر بالصورة العامة للرياضة في مصر.