ضبط 184 قطعة سلاح ناري غير مرخص بحوزة عنصرين إجراميين بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 04:29 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ونقلها وترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الوجه القبلى بإستخدام سيارة "نقل".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على (181 بندقية خرطوش - 3 فرد محلى – 2 سيارة "من بينهما السيارة النقل المشار إليها" – كمية من المشغولات الذهبية) ، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار..

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (4 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.