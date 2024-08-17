الأمن العام: ضبط 275 قضية مخدرات و 76 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 04:29 مساءً - قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (275) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (306) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (254,699 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (53,083 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,316 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,030 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (11,840 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (6,605 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,282 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,050 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (635 جرام).

عدد (1482) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (76 قطعة سلاح نارى بحوزة 72 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(4) بنادق آلية.

(12) بندقية خرطوش.

(3) طبنجات .

(57) فرد محلى.

(150) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(2) ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بنطاق محافطتى (القاهرة ، القليوبية).

(194) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (58284) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(161) حكم جناية.

(19570) حكم حبس جزئى.

(3361) حكم حبس مستأنف.

(26927) حكم غرامة.

(8265) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (3) تشكيلات عصابية ضمت (9) متهمين إرتكبوا (18) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (28) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (17) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (328) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (24730) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (54) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.