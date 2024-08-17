ملف| 5 أسباب جعلت مهرجان العلمين الجديدة رقم 1.. نسخة مصغرة من معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية (4)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 04:29 مساءً - نقلا عن العدد الجديد من النسخة الورقية:

تستمر بشائر مهرجان العلمين الجديدة للمصريين، حيث قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتنظيم معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية خلال فعاليات المهرجان، وضم عددا كبيرا من أصحاب المشروعات المتميزة ذات الجودة العالية، والذين قاموا بعرض منتجاتهم على زائرى المهرجان من المصريين والوفود الأجنبية والعربية.

وأكد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن مهرجان العلمين الجديدة، يعد حدثا مهما وتجربة فريدة تجمع بين الثقافة والفنون والترفيه، لذلك حرص الجهاز على المشاركة فى فعالياته من خلال تنظيم نسخة مصغرة من معرض تراثنا ليتمكن أصحاب المشروعات المتميزة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية من تسويق منتجاتهم ومن ناحية أخرى تعريف الزائرين بالثقافة المصرية وعراقة حضارتها من خلال عرض منتجات متنوعة تعبر عن الفنون التراثية التى تتمتع بها مختلف المحافظات على مدار التاريخ.

وأضاف «رحمى» أن مشاركة الجهاز فى فعاليات المهرجان تأتى فى إطار خطة عمل الجهاز لمشاركة الشباب من أصحاب المشروعات بشكل دورى فى مختلف المعارض على مدار العام سواء داخل مصر أو خارجها، باعتبارها إحدى أدوات التسويق المهمة التى تتيح لهم تطوير منتجاتهم بما يتفق مع احتياجات العملاء.

وقام باسل رحمى، بزيارة إلى المعرض، والتقى العارضين من أصحاب المشروعات، والذين أكدوا على سعادتهم بالمشاركة فى فعاليات المهرجان، كما أوضحوا أن معرض «تراثنا» من أهم المعارض المتخصصة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية، والتى تتيح لهم عرض منتجاتهم على قطاع عريض من المواطنين وإجراء تعاقدات تساعدهم على التوسع فى مشروعاتهم والاستمرار فيها.