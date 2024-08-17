نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدة الأسانسير.. محافظ الجيزة ينعي وفاة إحدى نزيلات مستشفى شبرامنت المركزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وفاة نجاح إسماعيل أحمد إحدى نزيلات مستشفى شبرامنت المركزي والتي توفيت جراء تعرضها لحادث داخل المستشفى.

ويتقدم محافظ الجيزة بخالص العزاء لأهل المتوفاه داعيًا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الاجتماعية بتقديم المساعدات اللازمه للأسرة وتسهيل كافه الاجراءات اللازمه.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والجهات الأمنية بسرعة التوجه لموقع الحادث وإجراء تحقيق عاجل في الواقعة للوقوف علي اوجه القصور وتكليف شركة الصيانة المتعاقد معها بالمستشفي بالتأكد من سلامة المصاعد الخاصة بالمستشفى قبل عودتها للعمل لضمان سلامة النزلاء والمترددين عليها.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بالتعاون مع مديري الإدارات الصحية كلا في نطاقه بالمرور الدوري علي المستشفيات والوقوف علي انتظام أعمال الصيانة الدورية لكافه المرافق بها وسرعه اصلاح اي اعطال حفاظا على السلامة العامة.