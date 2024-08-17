انت الأن تتابع خبر حالة الطقس غداً الأحد 18 أغسطس 2024.. تنبيه هام من الأرصاد للمواطنين: درجات الحرارة هتوصل لـ45 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لغدا الأحد الـ 18 من أغسطس الجاري، حيث يتوقع أن تتعرض البلاد لعددا من الظواهر مثل استمرار الأجواء الحارة على كافة المناطق مع ظهور الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح ونشاط الرياح أحيانا.

حالة طقس غدا الأحد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من المتوقع أن يكون طقس غدا الأحد حار رطب في ساعات النهار على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى مناطق السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون طقس مائل للحرارة رطب في ساعات الليل، وخلال ساعات الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح وشبورة مائية

كما تتوقع الأرصاد، حسب بيانها، ظهور الشبورة المائية الخفيفة في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والقريبة من نهر النيل والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال سيناء والوجه البحري، كما تتوقع أن يكون هناك رياح معتدلة تنشط في بعض الأحيان على القاهرة الكبرى وعلى مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تواصل نسب الرطوبة في مستوياتها المرتفعة، حيث يتوقع أن تتراوح في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 80 إلى 90% للعظمي ومن 35:50% للصغرى، والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس بواقع درجتين إلى 3 درجات عن الدرجات المعلنة

درجات الحرارة المتوقعة غدا