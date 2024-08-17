انت الأن تتابع خبر مفيش سماح تاني.. قرار عاجل من الحكومة بشأن "عداد الكهرباء" | وتحذير أخير للمواطنين والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كل المواطنين، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم في العدادات الكهربائية ، وذلك من أجل أن تقوم اللجان الفنية المتخصة بإصلاح هذه المشكلة، مؤكدة بأن تآخر العميل في الإبلاغ عن أي أخطاء أو مشاكل فنية داخل العداد قد يعرضه للمسآلة القانونية.
تحذير عاجل من الكهرباء
- أشارت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء بأن هناك تعليمات صريحة قد صدرت إلى كل شركات التوزيع والعاملين بها، وكذلك الجهات الرقابية المختلفة بضرورة عدم التهاون في مسألة تحرير محاضر بوقائع سرقة التيار الكهربائي بمختف المحافظات.
- وأوضحت الوزارة بأن هناك عقوبات رادعة سيتم تطبيقها على الموظفين في حال ما إذا تم اكتشاف وجود سرقة للتيار الكهربائي في المناطق التي يشرفوا عليها دون قيامهم باتخاذ أي إجراءات حيال هذا الأمر.
التوسع في تركيب عدادات كودية
- أكدت وزارة الكهرباء بقيادة الدكتور محمود عصمت، بأن شركات التوزيع التسعة المنتشرة في كافة أقاليم الجمهورية، قد بدأت بالفعل في تركيب عدادات كودية للمناطق المخالفة، مؤكدة على وقف نظام الممارسة بشكل كامل.
- وقالت “الكهرباء” بأن مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي هي واحدة من أهم أولوياتها في الوقت الحالي، وهناك تعليمات واضحة لكافة شركات التوزيع على مستوى الجمهورية بضرورة التعامل مع الأمر بحزم شديد، وخاصة بعدما أصبحت هذه الظاهرة تساعد بشكل كبير في زيادة استهلاك التيار الكهربائي وبالتالي يجعل الدولة مضطرة لتطبيق سياسة تخفيف الأحمال من أجل الحفاظ على كفاءة الشبكة الكهربائية، والتي أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات من أجل إنشاءها.