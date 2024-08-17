تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال الصرف الصحى بشارع الكردى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 06:32 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تجديد خط الصرف الصحى بشارع الكردى بالقاهرة، إعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 18/8/2024 ولمدة عشرة أيام، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية بمحيط منطقة الأعمال على النحو التالى:-

القادم من أسفل كوبرى الحضارات إتجاه شارع الطحاوية، يسلك يميناً من شارع الكردى إتجاه شارع محمد مرسى فيساراً إتجاه شارع الأجزجى وإستكمال السير يساراً إتجاه شارع المواصلة فيميناً شارع الطحاوية.

القادم من شارع الطحاوية إتجاه أسفل كوبرى الحضارات، يسلك يساراً إتجاه شارع الفلكى فيميناً إتجاه شارع التونسى فيميناً إتجاه شارع فخر الدين الرازى ، والإستكمال إتجاه شارع الكردى إتجاه أسفل الكوبرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .