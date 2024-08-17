انت الأن تتابع خبر وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 24 مليون خدمة مجانية فى 16 يوما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 24 مليون و354 ألفا و695 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 16 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، 450 ألفا و922 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 76 ألفا و500 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار»

أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 130 ألفا و629 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 55 ألفا و129 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 11 ألفا و311 خدمة، بالإضافة لتقديم 42 ألفا و741 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار»

إلى أن الحملة قدمت 17 ألفا و593 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 38 ألفا و168 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 13 ألفا و361 خدمة.

وقال «عبدالغفار»

إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و85 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 1688 قرار علاج على نفقة الدولة، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 5 آلاف و583 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار»

أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ54 ألفا و134 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار»