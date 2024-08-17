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حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في غارة لاحتلال استهدفت دراجة نارية جنوب لبنان

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 07:31 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بالقطاع الغربي للجنوب اللبنان.

وكان 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة لقوا مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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