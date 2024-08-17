نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادى جامعة حلوان يطلق دورة متخصصة في التخطيط للموسم الرياضي لكرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أكاديمية نادي جامعة حلوان التعليمية عن إطلاق دورة تدريبية متخصصة بعنوان "التخطيط للموسم الرياضي في كرة القدم".

تأتي اطلاق هذه الدورة بعد موافقة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، على إطلاق أكاديمية نادي جامعة حلوان التعليمية وتهدف إلى تأهيل وتطوير مهارات المدربين في مجال كرة القدم.

وصرح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن الدورة تتميز بمحتوى شامل يغطي جميع جوانب التخطيط للموسم الرياضي، بدءًا من وضع الخطة السنوية وصولًا إلى تخطيط فترات الموسم التدريبي بأكمله. كما تتضمن الدورة ورش عمل تطبيقية لترسيخ المفاهيم النظرية وتعزيز الخبرة العملية للمشاركين.

من الجدير بالذكر أن هذه الدورة معتمدة من جامعة حلوان ووزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة التعليم العالي، مما يضفي عليها قيمة أكاديمية ومهنية عالية. وسيقوم بتقديم الدورة خبراء في مجال التدريب على مستوى الوطن العربي، منهم الدكتور عطية السيد دكتور بقسم تدريب الرياضات الجماعية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، ومحاضر بالاتحاد الافريقي والمصرى لكرة القدم، ومدرب سابق للعديد من الاندية المصرية(سموحة - الإسماعيلي...)، وايضا دكتور عبد الهادي يونس، أستاذ دكتور بقسم تدريب الرياضات الجماعية بكلية التربية

الرياضية جامعة حلوان، ومحاضر بالاتحاد الأفريقي والمصري لكرة القدم، ورئيس جهاز كرة القدم بنادي ٦ أكتوبر.

ستقام الدورة بتكلفة قدرها 1300 جنيه مصري. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص ويجب استكمال البيانات:

https://forms.gle/tS1DUam1kPMsYtjt8

أو احجز مقعدك الان من خلال الاتصال على: 01090522724

ويوجد طريقتين للدفع فقط<

-إما عن طريق الحساب البنكي لنادى جامعة حلوان

- أو عن طريق الدفع بخزينة مقر نادي جامعة حلوان بالصالة المغطاة

وتعد هذه الدورة فرصة ذهبية لكل من يطمح إلى الارتقاء بمستواه كمدرب محترف في عالم كرة القدم وتطوير مهاراته في مجال التخطيط الاستراتيجي للمواسم الرياضية.