نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مادة الإحصاء تابعة للرياضة أم علم النفس؟خبير تربوي يجيب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، والخبير التربوي، إن السبب الرئيس لنشر انطباع أن الإحصاء تابعة لعلم النفس هو بعض معلمي علم النفس من معلمي الدروس الخصوصية الذين يرغبون في جذب ألاف الطلاب للدروس الخصوصية لديهم بعد أن تم الغاء تدريس المادة من الصف الثالث الثانوى بالعام الجديد.

وأضاف الخبير التربوي: وبالتالي الرغبة في إعادة جذب الطلاب إليهم تحت أي شكل، مضيفا أن ما تم نشره من كتاب عن مباديء الإحصاء في العلوم النفسية والتربوية هو تأكيد لتضليل الناس فهناك ألاف الكتب في الإحصاء في علم النفس وفي التربية ولا يعني ذلك اتصالها بشكل مباشر بعلم النفس أو التربية بل هى تستخدم فقط لخدمة بعض الموضوعات النفسية والتربوية وليس العكس.

وتابع أستاذ علم النفس والتقويم التربوي: مثلها في ذلك مثل استخدام الإحصاء في العلوم الطبية والاقتصادية والتجارية، فالاحصاء هى أداة تعتمد على استخدام الأرقام يمكن توظيفها في أى علم وليس علم النفس فقط، وتعتمد على أدوات ومقاييس احصائية معينة لا تختلف من علم لأخر.

كانت قد تداولت صفحات السوشيال ميديا منشورات لمعلمي العلم النفس والاجتماع يؤكدون أن مادة الإحصاء تنتمي لمادة علم النفس والاجتماع لجذب الطلاب إليهم، بعد إلغاء تدريس المادة بالصف الثالث الثانوي بدءا من العام الدراسي الجديد 2024/2025.