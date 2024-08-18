انت الأن تتابع خبر عودة قرار تخفيف الاحمال يثير تساؤلات.. ووزارة الكهرباء ترد: النور هيقطع تاني ولا لأ؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عودة قرار تخفيف الاحمال.. عودة تخفيف الاحمال.. تصدر عودة تخفيف الاحمال الكهربائية في مصر، معدلات البحث على جميع المنصات والمحركات البحثية، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الكهرباء عودة انخفاض الاحمال بالكهرباء على الشبكة القومية الموحدة في مصر، الأمر الذي أثار تساؤلات عن معنى هذا الاعلان ؟ وفي التقرير التالي نستعرض لكم كافة التفاصيل.

عودة انخفاض الاحمال بالشبكة الموحدة

الجدير بالذكر أنه اختلط الأمر على المصريين بسبب هذا النبأ أمس السبت، لأن وزارة الكهرباء أوضحت عودة انخفاض الاحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة في مصر، وهذه تعتبر أنباء سارة لأن هذا يعني أن الشبكة الموحدة بدأت في الرجوع لمعدلاتها الطبيعية بمعنى أن الضغط على شبكة الكهرباء في مصر بدأ يقل وهذه أنباء مبشرة لأنها من المحتمل أن تجعل الحكومة لا تتخذ قرار بعودة تخفيف الأحمال بعد انتهاء فصل الصيف.

وزارة الكهرباء تنفي عودة تخفيف الاحمال

وبعد انتشار شائعات عودة تخفيف الاحمال على منصات التواصل الاجتماعي، نفت مصادر بوزارة الكهرباء كل ما تم تداوله وأوضحت أن الوزارة ملتزمة بقرار رئيس الوزراء بوقف تخفيف الاحمال حتى انتهاء فصل الصيف، وذلك وفقا لوعود رئيس الحكومة للمصريين.

وزارة الكهرباء تعلن انخفاض الاحمال

وكانت وزارة الكهرباء قد ذكرت أن الأحمال الكهربائية على الشبكة القومية أمس السبت، وصل أقصى حمل كهربائي على الشبكة إلى 36 ألف و800 ميجاوات، وذلك وفقا لتصريحاتها.

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