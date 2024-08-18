محمد عبد الباقي: لدينا أكثر من فريق متخصص لتغطية كل فعاليات مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - قال محمد عبد الباقي، مدير المركز الصحفي والإعلامي في مهرجان العلمين، لدينا فريق كبير للتغطية الإعلامية لمهرجان العلمين، ولدينا أكثر من فريق متخصص للتغطية الإعلامية للمهرجان.

وأضاف خلال حواره في برنامج "صباح العلمين" الذي يعرض على قنوات الشركة المتحدة: "نسهل التغطية الصحفية والإعلامية للمهرجان لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين.. ونحرص على تغطية جميع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة إعلاميا".