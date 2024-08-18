انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع الكهرباء عن فصيل لمدة 4 ساعات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء السويس عن قطع الكهرباء بعدد من الأماكن الواقعة في نطاق المحافظة اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين
- وكشفت هندسة كهرباء السويس ، التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مشيرة إلى أنه سيتم فصل التيار لمدة 4 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا من نفس اليوم
أماكن قطع الكهرباء
- وأوضحت هندسة كهرباء السويس ، أنه سببب قطع الكهرباء يتمثل في قيام الفرق المختصة بإجراء أعمال الصيانة الدورية لموزع السلام بالكامل جهد 11 كيلو فولت، بحي فيصل.، مشيرة إلي أن الأماكن التي سوف تتأثر بذلك هي مدينة السلام 1 ومدينة السلام 2، والمناطق الحيوية بطريق “السويس- القاهرة” القديم ومطافي مدينة السلام ومحطة رافع مياه السلام
- وتهيب هندسة كهرباء السويس ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة المذكورة، يمكن الاتصال من خلال الخط الساخن لأعطال الكهرباء بالمحافظة على الرقم الموحد 121، لتقديم أي شكاوى، مشيرة إلى أن الخدمة مستمرة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع