حقيقة حضور الأمهات مع الطلاب بـ المرحلة الابتدائية 3 أيام في الأسبوع بالمدرسة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتداول عبر صفحات السوشيال ميديا، عن حضور الأمهات مع الطلاب بـ المرحلة الابتدائية ثلاثة أيام في الأسبوع بالمدرسة في العام الدراسي الجديد 2024/2025، لمعرفة مستواهم الدراسي، مؤكده أنه غير صحيح.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة ولم يصدر أي قرار بحضور الأم مع الطالب بالمرحلة الابتدائية ثلاثة أيام في الأسبوع بالمدرسة.

وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسي الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربي والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.