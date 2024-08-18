نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024: تفاصيل ومواعيد تنسيق المرحلة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لعام 2024.

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، تم الكشف الحدود الدنيا للقبول في الكليات والمعاهد، بالإضافة إلى موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية.

نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2024

كلية الطب: 93.17%

93.17% كلية طب الأسنان: 92.80%

92.80% كلية العلاج الطبيعي: 92.19%

92.19% كلية الصيدلة: 91.70%

91.70% كلية الهندسة: 88.65% (363 درجة)

88.65% (363 درجة) كلية التخطيط العمراني: 360 درجة

موقع الحصول على نتيجة التنسيق

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر الموقع الرسمي للتنسيق من خلال الرابط موقع تنسيق 2024.

موعد تنسيق المرحلة الثانية

أعلن وزير التعليم العالي عن بدء تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد قريبًا، حيث سيتيح للطلاب فرصة التقدم للكليات المتبقية.

سيتم تحديد موعد بدء تسجيل الرغبات وتفاصيل أخرى عبر بوابة الحكومة المصرية.

الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الأولى 2024

الشعبة العلمية: 371 درجة فأكثر (90.48%)، مع قبول 23850 طالبًا.

371 درجة فأكثر (90.48%)، مع قبول 23850 طالبًا. الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر (87.07%)، مع قبول 15355 طالبًا.

357 درجة فأكثر (87.07%)، مع قبول 15355 طالبًا. الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر (68.29%)، مع قبول 73995 طالبًا.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2024: أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة:

النسبة العامة للنجاح: 81.3%

81.3% نسب النجاح حسب الشعب: علمي علوم: 80.64% علمي رياضة: 86.36% أدبي: 80.27%



شرائح مجاميع الثانوية العامة 2024 مقارنة بعام 2023: