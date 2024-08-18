نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|وزير الصحة يوجه بإعفاء مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة من منصبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان قرارًا بتنحية مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة عن منصبه وتكليف وكيل المديرية بتسيير الأعمال مؤقتا.

وفي ضوء التقرير المقدم من نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة، عن ملابسات حادثة وفاة مريضة أثناء نقلها بمصعد مستشفى شبرامنت المركزي، قرر الدكتور خالد عبدالغفار إعفاء مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة من منصبه وتكليف وكيل المديرية بتسيير الأعمال مؤقتًا.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار، باتخاذ ما يلزم نحو المساءلة التأديبية لكافة المقصرين في أداء واجبات وظيفتهم في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وتكليف إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة بمراجعة كافة عقود الصيانة للمصاعد والأجهزة الحيوية، بكافة محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي، وإدارة الشؤون الهندسية والتجهيزات بوزارة الصحة، وعرض تقريرها عليه خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.