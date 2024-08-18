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شرطة التموين تضبط 5 طن دقيق أبيض وبلدى مدعم بمخابز سياحية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 12:32 مساءً - واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 5 طن دقيق أبيض وبلدى مدعم.

 

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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