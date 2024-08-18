استشاري تخطيط عمراني لـ«إكسترا نيوز»: العلمين الجديدة تستوعب 3 ملايين مواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 12:32 مساءً - قال الدكتور سعيد حسانين استشاري في التخطيط العمراني، إنّ التنمية في الساحل الشمالي اعتمدت على توفير وحدات سياحية، وجرى التطلع إلى عمل ظهير عمراني قوي لتطوير المنطقة، موضحًا، أنّه جرى وضع أنشطة شاملة تخدم المواطن العادي عبر إتاحة سكن من الدرجة الأولى، ومرافق وخدمات وفرص عمل تحقق نوعا من الاستقرار الدائم، وعدم الاقتصار على زيارة المناطق للسياحة فقط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك بعض المدن تخدم السياحة مثل مدينة العلمين الجديدة التي تصلح لإسكان ما يقرب من 3 ملايين نسمة، وعددا أكبر من ذلك، فيما يتعلق بالتردد العام للسياحة.
وأكد، أنّ توفير مسطح سكن يلائم العديد من الفئات المجتمعية المختلفة يساعد في توفير شرائح اقتصادية أخرى، تتوافق مع فرص العمل التي يجرى توفيرها للسكان في هذه المدينة، مشيرا إلى أنّ الدولة توفر السكن الاجتماعي للمواطنين، وتساهم بشكل فعال مع القطاع الاقتصادي الخاص الذي يوفر مجموعة من السكن، إذ أنّ الدولة تشارك أيضا من خلال توفير المرافق وبعض الخدمات.