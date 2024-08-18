نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الحدود الدنيا للشعبة الأدبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أعلن مكتب التنسيق الحدود الدنيا للقبول بالكليات بـ تنسيق المرحلة الأولى، وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية.

ألسن كفر الشيخ 366.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 364.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 358.5

ألسن عين شمس 358.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 355.5

ألسن الفيوم 355

إعلام القاهرة 354.5

سياسة واقتصاد السويس 353

ألسن بني سويف 350.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5

سياسة واقتصاد بني سويف 349.5

إعلام عين شمس 349

ألسن المنيا 348.5

ألسن سوهاج 346.5

ألسن أسوان 346

إعلام المنوفية 345.5

ألسن الأقصر 345.5

إعلام بني سويف 343

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 342.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 342

إعلام جنوب الوادي 341

آثار دمياط 336.5

حقوق بور سعيد 336

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 336

آثار الزقازيق بصان الحجر 335.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 334

آثار القاهرة 334

آثار عين شمس 333

آثار الفيوم 330

حقوق سوهاج 327.5

آثار أسوان 327

آثار و لغات مطروح 326

تربية بور سعيد 324.5

آثار الأقصر 324.5

حقوق جنوب الوادي 324

آثار جنوب الوادي 321.5

حقوق انتساب موجه سوهاج 321

آثار سوهاج 320

تربية الزقازيق 320

تربية عين شمس 319.5

تربية الإسكندرية 318.5

تربية المنصورة 318

آداب القاهرة 317.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 316

تربية طنطا 313.5

تربية بنها 313.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 309

آداب انتساب موجه القاهرة 309

تربية دمنهور 308.5

تجارة الإسكندرية 308

آداب عين شمس 308

تجارة القاهرة 307.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 307.5

تربية كفر الشيخ 307

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 306.5

تجارة جنوب الوادي 306.5

آداب الإسكندرية 306

حقوق أسوان 305

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5

آداب انتساب موجه عين شمس 304.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 304

آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5

تربية دمياط 302.5

تجارة و إدارة أعمال حلوان 302

تربية حلوان 302

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301

تجارة عين شمس 301

آداب حلوان 301

تربية السويس 301

تربية المنيا 300.5

تجارة دمياط 300.5

حقوق انتساب موجه أسوان 299

تجارة انتساب موجه عين شمس 299

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299

آداب انتساب موجه حلوان 299

تربية مدينة السادات 299

تربية بنات عين شمس 298.5

تربية مطروح 298.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 298

حقوق المنيا 297.5

تربية الفيوم 297.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 297

تجارة المنصورة 297

تجارة الزقازيق 297

آداب بنها 296.5

تربية سوهاج 295

تجارة بنها 294

تجارة انتساب موجه دمياط 294

تجارة انتساب موجه المنصورة 294

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 294

دار العلوم القاهرة 293.5

تربية أسوان 293.5

آداب انتساب موجه بنها 293.5

حقوق كفرالشيخ 293

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293

تجارة انتساب موجه بنها 292.5

تجارة دمنهور 292

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 292

تربية بني سويف 291

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 291

تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 290.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 290.5

آداب بنات عين شمس 290.5

تجارة سوهاج 290.5

تربية أسيوط 290

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290

تجارة المنوفية بشبين الكوم 290

تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.5

تجارة أسوان 289.5

تربية الاقصر 289

تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 288

تربية العريش 288

تربية جنوب الوادي 287.5

تربية الوادي الجديد 287

حقوق دمياط 287

تجارة كفر الشيخ 286.5

تجارة طنطا 286.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5

تجارة انتساب موجه أسوان 286

تجارة بور سعيد 286

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 286

تجارة أسيوط 285.5

آداب و علوم إنسانية السويس 285.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5

تجارة بني سويف 285.5

آداب المنوفية بشبين الكوم 285

تجارة السويس 285

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 285

آداب الفيوم 284

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284

تجارة انتساب موجه طنطا 284

حقوق الفيوم 283.5

تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5

تجارة انتساب موجه السويس 283.5

تجارة العريش 283.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283

آداب المنصورة 282.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5

آداب انتساب موجه الفيوم 282.5

تجارة مدينة السادات 282.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282

آداب دمياط 282

تجارة انتساب موجه أسيوط 282

تجارة انتساب موجه سوهاج 282

تجارة انتساب موجه العريش 281.5

آداب طنطا 281.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 281.5

سياحة وفنادق الإسكندرية 281

تربية (طفولة) عين شمس 281

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 281

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 280.5

آداب دمنهور 280.5

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 280.5

آداب أسوان 280

آداب الزقازيق 280

ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى الخاص بإعلان النتيجة والمنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع برقم الجلوس والرقم السرى للتعرف على النتيجة إلكترونياً.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الأثنين 12 أغسطس باتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا ، واستمرت حتى مساء يوم الجمعة 16 أغسطس وفقا للجدول الزمنى للمرحلة.

‎وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%،كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.