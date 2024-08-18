أمن المنافذ يضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 12:32 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتم ضبط 2832 مخالفة مرورية متنوعة، و26 قضية أمن عام، وتنفيذ 236 حكم قضائى متنوع، بالإضافة إلى ضبط 5 قضايا فى مجالى مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.