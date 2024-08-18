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بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 20 أغسطس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 20 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس ولمدة 5 أيام.

☆ وفيما يلي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية:-

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 265 درجة فأكثر أي بنسبة 64.63%.
● عدد الطلاب: 286088

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر أي بنسبة 56.09%
● عدد الطلاب: 66969

☆ إجمالي عدد الطلاب: 353057

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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