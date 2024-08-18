نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية للشُعب العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت الحدود الدنيا للشعب العلمية على النحو التالي:

طب المنصورة 390

هندسة بترول وتعدين السويس 390

طب دمياط 389

طب الزقازيق 389

طب فاقوس 388

طب سوهاج 388

طب الإسكندرية 388

طب القاهرة 387

طب طنطا 387

طب كفر الشيخ 386.5

طب بور سعيد 385.5

طب بنها 385.5

طب المنوفية بشبين الكوم 385

طب أسنان المنصورة 385

طب عين شمس 385

طب قناة السويس بالإسماعيلية 384.5

طب حلوان 384.5

طب أسيوط 384

طب الفيوم 383.5

طب السويس 383.5

طب بني سويف 383

طب المنيا 383

طب أسنان جنوب الوادي 383

طب جنوب الوادي 383

طب العريش 382.5

طب الاقصر 382.5

طب الوادي الجديد 382

طب أسوان 382

طب أسنان أسيوط 381.5

طب أسنان كفر الشيخ 381.5

طب أسنان المنيا 381.5

طب أسنان الزقازيق 381.5

طب أسنان طنطا 381.5

طب أسنان عين شمس 381

طب أسنان الإسكندرية 381

طب أسنان القاهرة 381

طب أسنان المنوفية 381

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 381

طب أسنان السويس 380.5

طب أسنان بني سويف 380.5

طب أسنان الفيوم 380.5

صيدلة سوهاج 380

علاج طبيعي كفر الشيخ 379.5

علاج طبيعي بورسعيد 379

علاج طبيعي جنوب الوادي 379

علاج طبيعي بنها 379

علاج طبيعي القاهرة 378.5

صيدلة جنوب الوادي 378.5

صيدلة المنصورة 378.5

علاج طبيعي قناة السويس 378.5

علاج طبيعي بني سويف 378

صيدلة أسيوط 378

علاج طبيعي السويس 378

صيدلة الزقازيق 377.5

صيدلة المنيا 377.5

صيدلة طنطا 377.5

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 377.5

صيدلة بور سعيد 377

صيدلة المنوفية 377

صيدلة الإسكندرية 377

صيدلة القاهرة 377

صيدلة دمنهور 377

صيدلة بني سويف 377

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 377

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 376.5

هندسة القاهرة 376.5

صيدلة الفيوم 376.5

صيدلة عين شمس 376.5

صيدلة مدينة السادات 376

صيدلة حلوان 376

صيدلة ج الوادي الجديد 376

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 375

هندسة المنصورة 374

هندسة عين شمس 373.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 373.5

هندسة سوهاج 373

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 372.5

طب بيطري سوهاج 372

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 372

هندسة الزقازيق 372

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 371.5

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 371.5

طب بيطري المنصورة 371.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 371

هندسة دمياط 371

هندسة طنطا 370

هندسة بور سعيد 369.5

هندسة الإسكندرية 369

هندسة بنها بشبرا 369

هندسة بنها 368

هندسة كفر الشيخ 368

هندسة حلوان 367.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 367.5

هندسة السويس 367

هندسة المنوفية بشبين الكوم 367

هندسة حلوان بالمطرية 366.5

هندسة جنوب الوادي 366.5

هندسة الفيوم 365.5

هندسة بني سويف 364.5

هندسة أسيوط 364

هندسة أسوان 364

هندسة المنيا 364

هندسة الطاقة أسوان 363.5

تخطيط عمراني القاهرة 360

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 358.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 358

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 357.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 357.5

■ وجاءت الحدود الدنيا للشعبة الأدبية على النحو التالي:

ألسن كفر الشيخ 366.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 364.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 358.5

ألسن عين شمس 358.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 355.5

ألسن الفيوم 355

إعلام القاهرة 354.5

سياسة واقتصاد السويس 353

ألسن بني سويف 350.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5

سياسة واقتصاد بني سويف 349.5

إعلام عين شمس 349

ألسن المنيا 348.5

ألسن سوهاج 346.5

ألسن أسوان 346

إعلام المنوفية 345.5

ألسن الأقصر 345.5

إعلام بني سويف 343

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 342.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 342

إعلام جنوب الوادي 341

آثار دمياط 336.5

حقوق بور سعيد 336

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 336

آثار الزقازيق بصان الحجر 335.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 334

آثار القاهرة 334

آثار عين شمس 333

آثار الفيوم 330

حقوق سوهاج 327.5

آثار أسوان 327

آثار ولغات مطروح 326

تربية بور سعيد 324.5

آثار الأقصر 324.5

حقوق جنوب الوادي 324

آثار جنوب الوادي 321.5

حقوق انتساب موجه سوهاج 321

آثار سوهاج 320

تربية الزقازيق 320

تربية عين شمس 319.5

تربية الإسكندرية 318.5

تربية المنصورة 318

آداب القاهرة 317.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 316

تربية طنطا 313.5

تربية بنها 313.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 309

آداب انتساب موجه القاهرة 309

تربية دمنهور 308.5

تجارة الإسكندرية 308

آداب عين شمس 308

تجارة القاهرة 307.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 307.5

تربية كفر الشيخ 307

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 306.5

تجارة جنوب الوادي 306.5

آداب الإسكندرية 306

حقوق أسوان 305

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5

آداب انتساب موجه عين شمس 304.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 304

آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5

تربية دمياط 302.5

تجارة وإدارة أعمال حلوان 302

تربية حلوان 302

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301

تجارة عين شمس 301

آداب حلوان 301

تربية السويس 301

تربية المنيا 300.5

تجارة دمياط 300.5

حقوق انتساب موجه أسوان 299

تجارة انتساب موجه عين شمس 299

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299

آداب انتساب موجه حلوان 299

تربية مدينة السادات 299

تربية بنات عين شمس 298.5

تربية مطروح 298.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 298

حقوق المنيا 297.5

تربية الفيوم 297.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 297

تجارة المنصورة 297

تجارة الزقازيق 297

آداب بنها 296.5

تربية سوهاج 295

تجارة بنها 294

تجارة انتساب موجه دمياط 294

تجارة انتساب موجه المنصورة 294

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 294

دار العلوم القاهرة 293.5

تربية أسوان 293.5

آداب انتساب موجه بنها 293.5

حقوق كفرالشيخ 293

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293

تجارة انتساب موجه بنها 292.5

تجارة دمنهور 292

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 292

تربية بني سويف 291

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 291

تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 290.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 290.5

آداب بنات عين شمس 290.5

تجارة سوهاج 290.5

تربية أسيوط 290

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290

تجارة المنوفية بشبين الكوم 290

تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.5

تجارة أسوان 289.5

تربية الاقصر 289

تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 288

تربية العريش 288

تربية جنوب الوادي 287.5

تربية الوادي الجديد 287

حقوق دمياط 287

تجارة كفر الشيخ 286.5

تجارة طنطا 286.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5

تجارة انتساب موجه أسوان 286

تجارة بور سعيد 286

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 286

تجارة أسيوط 285.5

آداب وعلوم إنسانية السويس 285.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5

تجارة بني سويف 285.5

آداب المنوفية بشبين الكوم 285

تجارة السويس 285

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 285

آداب الفيوم 284

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284

تجارة انتساب موجه طنطا 284

حقوق الفيوم 283.5

تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5

تجارة انتساب موجه السويس 283.5

تجارة العريش 283.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283

آداب المنصورة 282.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5

آداب انتساب موجه الفيوم 282.5

تجارة مدينة السادات 282.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282

آداب دمياط 282

تجارة انتساب موجه أسيوط 282

تجارة انتساب موجه سوهاج 282

تجارة انتساب موجه العريش 281.5

آداب طنطا 281.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 281.5

سياحة وفنادق الإسكندرية 281

تربية (طفولة) عين شمس 281

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 281

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 280.5

آداب دمنهور 280.5

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 280.5

آداب أسوان 280

آداب الزقازيق 280