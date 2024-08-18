نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- «التعليم العالي»: كلية الطب تقبل من 382 درجة بنسبة 93.17% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أيمن عاشور وزير التعليم العالي إنَّ الطلاب الذين دخلوا شعبتي العلوم والرياضيات 42 ألفًا و333 طالبا وطالبة، وفي الشعبة الأدبية 72 ألفًا و129 طالبًا وطالبة.



وأضاف وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: أن الحد الأدنى للتنسيق المرحلة الأولى، شعبة العلوم 371 درجة فأكثر وهي نسبة تقريبًا 90.48%، وشعبة الرياضيات 357 درجة فأكثر بنسبة 87.7%، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%، مشيرًا، إلى أنّ نتيجة المرحلة الأولى بالنسبة لشعبة علمي علوم 371 درجة فأكثر 90.48%.



وتابع، أنّ كلية الطب قبلت من 382 درجة بنسبة 93.17%، والعام الماضي كانت 347.5 درجة بنسبة 91.34%، لافتًا، إلى أنّ نتيجة المرحلة الأولى كلية الصيدلة بها 376 درجة كحد أدنى بنسبة 91.7%، بينما في العام الماضي كانت 367 درجة بنسبة 89.51%.



وأوضح، أنّ المرحلة الثانية بها أماكن شاغرة لشعبة علمي علوم، مثل كليات التمريض والطب البيطري والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.