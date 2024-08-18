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أحمد جودة - القاهرة - التعليم العالي يكشف عن أرقام مصيرية: تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى لثانوية 2024

التعليم العالي يكشف عن أرقام مصيرية: تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى لثانوية 2024.. في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024. يعتبر هذا الإعلان خطوة حاسمة للطلاب وأسرهم، حيث يحدد الحدود الدنيا للمجموع التي ستسمح لهم بالالتحاق بالكليات المختلفة، مما يؤثر بشكل كبير على خياراتهم الأكاديمية ومستقبلهم التعليمي.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024

فيما يلي أبرز التفاصيل حول الحدود الدنيا لمجموع الدرجات التي أُعلنت للقبول في الكليات:

التعليم العالي يكشف عن أرقام مصيرية: تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى لثانوية 2024

للشُعب العلمية:

- كلية الطب:

- جامعة المنصورة: 390 درجة

- جامعة السويس (هندسة بترول وتعدين): 390 درجة

- جامعة دمياط: 389 درجة

- جامعة الزقازيق: 389 درجة

- جامعة فاقوس: 388 درجة

- جامعة سوهاج: 388 درجة

- جامعة الإسكندرية: 388 درجة

- جامعة القاهرة: 387 درجة

- جامعة طنطا: 387 درجة

- جامعة كفر الشيخ: 386.5 درجة

- جامعة بورسعيد: 385.5 درجة

- جامعة بنها: 385.5 درجة

- جامعة المنوفية بشبين الكوم: 385 درجة

- طب الأسنان بجامعة المنصورة: 385 درجة

- طب الأسنان بجامعة عين شمس: 385 درجة

- كلية صيدلة:

- جامعة سوهاج: 380 درجة

- جامعة كفر الشيخ: 379.5 درجة

- جامعة بورسعيد: 379 درجة

- جامعة جنوب الوادي: 379 درجة

- جامعة القاهرة: 377 درجة

- جامعة الزقازيق: 377.5 درجة

- جامعة المنيا: 377.5 درجة

- كلية هندسة:

- جامعة القاهرة: 376.5 درجة

- جامعة المنصورة: 374 درجة

- جامعة عين شمس: 373.5 درجة

للشُعب الأدبية:

- كلية ألسن:

- جامعة كفر الشيخ: 366.5 درجة

- جامعة عين شمس: 358.5 درجة

- جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 355.5 درجة

- جامعة الفيوم: 355 درجة

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية:

- جامعة القاهرة: 364.5 درجة

- جامعة الإسكندرية: 358.5 درجة

- كلية إعلام:

- جامعة القاهرة: 354.5 درجة

- جامعة عين شمس: 349 درجة

يهدف هذا الإعلان إلى تمكين الطلاب من التعرّف على الأرقام المطلوبة للالتحاق بالكليات المختلفة، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن اختياراتهم الجامعية والتخطيط لمستقبلهم.