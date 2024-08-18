رئيس هيئة الرعاية الصحية: 2,2 مليون خدمة طبية قدمتها مستشفى الكرنك الدولي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 01:28 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى الكرنك الدولي تقدم كافة التدخلات الطبية ومختلف الحزم العلاجية وفق آخر البروتوكولات العلاجية المستحدثة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى الكرنك الدولي من أهم محاور السياحة العلاجية واستقبلت سائحين من أكثر من 43 دولة .. وحازت على العديد من الإشادات من السائحين الأجانب

رئيس هيئة الرعاية الصحية يثمن جهود كتيبة العمل بمستشفى الكرنك الدولي وكل من ساهم في حصول المستشفى على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعرب عن فخره باعتماد 60 منشأة تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة بواقع 99% من إجمالي منشآت الهيئة بالمحافظة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد مستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR والمعترف بها من الإسكوا ISQua العالمية .

وأشارت الهيئة أن مستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر تقدم العديد من الحزم الطبية والعلاجية للمرضى وفقاً لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية الدولية فى مختلف التخصصات وأبرزها «الباطنة، الجراحة العامة، جراحة مناظير عظام ، جراحة مخ وأعصاب، جراحة أورام د، جراحة قلب وصدر ، جراحة أنف وأذن، جراحة تجميل ،زراعة قوقعة، العظام ، الأطفال، الأوعية الدموية، الكُلى، التخدير » وذلك على يد نخبة من أمهر الأطباء والاستشاريين والاخصائيين والفنيين لضمان تقديم الخدمات الطبية المتميزة طبقًا لمعايير الجودة العالمية، كما تعد من أهم محاور السياحة العلاجية بمحافظة الأقصر لموقعها المتميز والإطلالة النيلية لغرف إقامة المرضى، وقد حازت على العديد من الإشادات من السائحين الأجانب حيث أستقبلت سائحين من أكثر من 43 دولة حتى الآن.

وأوضح بيان الهيئة، أن مستشفى الكرنك الدولي قدمت أكثر من 2.2 مليون خدمة طبية منذ انضمامها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن، وشملت العديد من الخدمات الطبية في مختلف التخصصات منها تدخلات جراحية كبرى ومتوسطة وصغرى، إلى جانب جراحات متقدمة وذات طابع خاص وذات مهارة، إلى جانب خدمات الأشعة والمعامل والعيادات الخارجية و الطوارئ والغسيل الكلوي، بالإضافة للخدمات بالقسم الداخلى والعناية المركزة، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 67 سرير داخلي ،2 أجنحه فندقية، 21 سرير عناية، 43 ماكينة غسيل كُلوى ، فضلًا عن 6 غرف عمليات ،وغرفة جراحة مناظير جهاز هضمي، بالإضافة إلى 22 سرير طوارئ.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى إجمالي المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا بمحافظة الأقصر، والتي بلغ عددها 60 منشأة صحية تم اعتمادها وفقاً للمعايير الاعتماد القومية GAHAR.

و هنأ الدكتور أحمد السبكي، كتيبة العمل بمستشفى الكرنك الدولي، مثمنًا جهود كل من ساهم في الوصول إلى اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا)، معربًا عن فخره باعتماد 99% من منشآت الهيئة بمحافظة الأقصر وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة.