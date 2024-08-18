التعليم العالي: بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 20 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 01:29 مساءً -

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة