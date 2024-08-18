انت الأن تتابع خبر المياه هتعدي السد.. مفاجأة للمصريين بشأن سد النهضة في إثيوبيا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن موعد انتهاء الملء الخامس لسد النهضة، الذي بدأ منذ شهر، بالإضافة إلى كمية المياه التي قامت إثيوبيا بتخزينها حتى الآن.
موعد انتهاء الملء الخامس لسد النهضة
- أكد الدكتور عباس شراقي أن الملء الخامس لسد النهضة سينتهي في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا ستضطر إلى فتح بوابات المفيض العلوي لتصريف المياه. وأوضح أنه في حالة غلق إثيوبيا للمفيض العلوي أو التصريف المنخفض، فإن المياه ستعبر من أعلى الممر الأوسط بين أعمدة الجسر الخمسة أو من خلال المفيض المفتوح على الجانب الأيمن من سد السرج، أو عبر فتح بعض أو كل بوابات المفيض العلوية الجانبية الست الموجودة على ارتفاع 625 مترًا.
آخر تحديثات الملء الخامس لسد النهضة
- فيما يتعلق بآخر المستجدات حول الملء الخامس لسد النهضة، أشار الدكتور عباس شراقي إلى أنه تم تخزين حوالي 12 مليار متر مكعب من المياه خلال شهر واحد فقط. وذكر أن عملية التخزين بدأت في 17 يوليو 2024، حيث تمت إضافة هذه الكمية إلى مخزون العام الماضي الذي بلغ 41 مليار متر مكعب، ليصل الإجمالي إلى حوالي 53 مليار متر مكعب عند منسوب 634 مترًا.
- وأضاف الدكتور شراقي أن إثيوبيا لا تصرف إلا كمية قليلة من المياه من سد النهضة، حيث يخرج حاليًا حوالي 50-70 مليون متر مكعب يوميًا، وهو أقل بكثير من المتوسط الطبيعي لتصريف النيل الأزرق عند الحدود السودانية، والذي يتراوح عادة بين 500-600 مليون متر مكعب يوميًا.