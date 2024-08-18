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أحمد جودة - القاهرة - انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات: تعرف على الحدود الدنيا للقبول وموعد التقديم

انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات: تعرف على الحدود الدنيا للقبول وموعد التقديم.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، عن بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الجامعات الحكومية والمعاهد.

وستبدأ هذه المرحلة يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، وتستمر حتى يوم السبت 24 أغسطس 2024، أي لمدة خمسة أيام متتالية. سيتمكن الطلاب من تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق.

تنسيق المرحلة الثانية 2024

في المرحلة الثانية، سيتم تحديد الحدود الدنيا للقبول بناءً على نتائج الثانوية العامة لعام 2024، والتي تم إعلانها سابقًا. وقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة وفقًا للشعب الدراسية على النحو التالي:

انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات: تعرف على الحدود الدنيا للقبول وموعد التقديم

- للطلاب في الشعب العلمية: حُدد الحد الأدنى للقبول عند 265 درجة، والتي تمثل نسبة 64.63% من إجمالي الدرجات. يُتوقع أن يتقدم لهذه المرحلة عدد كبير من الطلاب، حيث يبلغ العدد المتوقع 286،088 طالبًا.

- للطلاب في الشعب الأدبية: تم تحديد الحد الأدنى للقبول عند 230 درجة، وهو ما يعادل 56.09% من إجمالي الدرجات. ويُتوقع أن يتقدم في هذه الفئة نحو 66،969 طالبًا.

بذلك، يبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيخوضون هذه المرحلة من التنسيق نحو 353،057 طالبًا، مما يعكس حجم المنافسة الكبير في عملية القبول هذا العام.

ينبغي على الطلاب متابعة الموقع الإلكتروني للتنسيق بدقة خلال الفترة المحددة لتقديم طلباتهم، لضمان الحصول على الأماكن الدراسية المناسبة لهم وفقًا لنتائجهم ومستوى الدرجات الذي حققوه. تجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة تعتبر فرصة هامة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى من التنسيق، وتتيح لهم فرصة تحقيق أهدافهم التعليمية في التخصصات التي يرغبون بها.