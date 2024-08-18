نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور نقيب المهندسين.. انعقاد الملتقى التوظيفي لعام 2024 لتوفير فرص عمل لشباب المهندسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقدت لجنة التوظيف بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري بهاء الطوخي- عضو مجلس نقابة المهندسين المصرية، الملتقى التوظيفي لعام 2024 والذي أُقيم بمسرح النقابة، بحضور ممثلين عن عدد من الشركات، والمهندسة منى بدير الزيني- وكيل لجنة التوظيف، والدكتورة المهندسة نهى عز الدين عبدالستار- مقرر مساعد اللجنة، والدكتور المهندس الصاوي طلبة، والمهندس عبد الفتاح السبع، والمهندس الاستشاري محمد عبد المنعم، والمهندس محمد حافظ "أعضاء لجنة التوظيف"، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر.

نقيب المهندسين: ملف التوظيف من أهم الملفات التي توليها النقابة اهتمامًا للمساهمة في حل مشكلة البطالة

في كلمته، أكد المهندس طارق النبراوي، أن ملف التوظيف ومساعدة شباب المهندسين في الحصول على فرص عمل من أهم الملفات التي توليها النقابة اهتمامًا، وذلك من خلال عدة أمور تقوم بتنفيذها النقابة، ومن بينها السعي لضمان الجودة في التعليم الهندسي والعمل على رفع كفاءة المهندسين من خلال الخطط التدريبية والكورسات والتي أشهد بأنها على أعلى المستويات، وأدعو جموع شباب المهندسين للاشتراك بها، وهي تُقدَّم للمهندس بأسعار مدعمة.



كما شدد "النبراوي" على أن قضية التعليم الهندسي هي الشغل الشاغل لنقابة المهندسين، خاصة بعد أن تأكد الجميع من أن المهنة لم تعد كما كانت من قبل، ودور النقابة الرئيسي السعي لعودتها إلى ريادتها، قائلًا: "ضعف المهنة له انعكاس على المجتمع كله"، واعدًا شباب المهندسين بتوفير أي برامج تدريبية يحتاجون إليها وبأسعار تدعمها النقابة.



بدوره أكد المهندس الاستشاري بهاء الطوخي، أن لجنة التوظيف لا تدخر جهدًا في التواصل مع الشركات والمؤسسات للتعاون معها من أجل إيجاد فرص عمل لشباب المهندسين، مشيرًا إلى أن ملتقى اليوم وما شهده من نجاح في إيجاد 60 فرصة عمل لشباب المهندسين كمرحلة أولى من خلال الشركات المشاركة في الملتقى، إنما هو ثمرة جهد وعمل متواصل من لجنة التوظيف.



وقال "الطوخي": "إن لجنة التوظيف لا تترك تجمعًا صناعيًّا إلا وشاركت فيه لتعريف شباب المهندسين بدور النقابة أولًا، ثم للتعرف على عدد من الشركات وإبرام اتفاقيات معها لخلق فرص وظيفية لشباب المهندسين، مما يساهم في حل مشكلة البطالة في الوسط الهندسي"، واعدًا بأن المستقبل القريب سيشهد إقامة ملتقيات يستفيد منها حديثو التخرج وشباب المهندسين.



وعلى مدار ثماني ساعات متواصلة قام ممثلو الشركات بعقد مقابلات شخصية مع كل المهندسين المشاركين، لمناقشتهم فيما هو وراد في سيرهم الذاتية لاختيار 60 مهندسًا للتعيين، وذلك في وجود رئيس وأعضاء لجنة التوظيف.

هذا وقد أشاد ممثلي الشركات بفعالية الملتقى التوظيفي، مشيرين إلى أنه أعطى لهم فرصة جيدة لمقابلة شريحة كبيرة ومتنوعة من المؤهلات والخبرات والقدرات، والتي أتاحت لهم الفرصة لاختيار نوعيات مميزة من المهندسين تُعد إضافة قوية لسوق العمل.

1000134643

1000134635

1000134637

1000134641