نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: ضبط 2221 قضية تموينية خلال حملات لمباحث التموين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين.

واطلع المحافظ على تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن.

واشار محافظ الجيزة ان الحملات أسفرت عن ضبط ٢٢٢١ قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت ٥٣ طن لحوم وأسمدة و١٢٠١٦٢ وحدة مواد غذائية و٨٨٣٠٨ لتر زيت وسولار.

كما شملت المضبوطات ١٥٦١ قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة دون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمى.

كما تضمنت المضبوطات ٢٨ قضية بمجال الغش التجارى والتدليس شملت ( سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، ألوان صناعية، خل).

بالإضافة إلى ٦٢١ قضية بقطاع المخابز للإستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز دون ترخيص.

كما تمكنت الجهود من ضبط ٤ قضايا في مجال البدالين التموينين للتجميع والاستيلاء علي سكر تمويتي وزيت طعام تمويني المدعم من قبل الدولة بأجمالي ٣ طن و٦٠٠ كجم و٦٢٤ لتر.

وفي مجال المواد البترولية تم ضبط ٧ قضايا تجميع واستيلاء علي بنزين، سولار، اسطوانات بوتاجاز مدعم من قبل الدولة بأجمالي ٨٣٨٠٠ لتر.