«أسبوع السيارات».. سباقات سيارات متنوعة في مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 02:26 مساءً - قال كريم بيبرس مراسل القناة الأولى، إنّ فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين مستمرة، موضحًا، أنها تتسم بالتنوع، ما بين الرياضي والثقافي والترفيهي.
وأضاف "بيبرس"، في تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن مهرجان نبتة من أهم فعاليات مهرجان العلمين، مشيرًا، إلى أنه يشهد فعاليات كثيرة جدا للأطفال وورش حكي ومسرحيات وتمثيل وألعاب ترفيهية.
وتابع، أن مهرجان نبتة يتسم بمشاركة الأهالي مع أطفالهم، إذ يلعبون سويا، ويستفيد الأطفال من هذه الألعاب الترفيهية التثقيفية.
وأكد، أن مهرجان العلمين يشهد سباق السيارات، إذ يجرى غلق شوارع في مناطق معينة ولمسافات معينة حتى ينتظم السباق، مشيرًا، إلى أن مهرجان العلمين شهد سباقات موتوسيكلات وسباقات سرعة، مواصلا: "المشاركة في هذه السباقات لا تقتصر على الدوليين، ولكن المحليين أيضا، والكل يشارك في السباقات، فالمهرجان يوفر فرصا مختلفة، بحيث يمكن للبنات والسيدات قيادة السيارات كما يردن في السباقات، وهذا شيء مميز للغاية".