تفاصيل مسرحية «البنك سرقوه» في مهرجان العلمين الجديدة.. حتى 24 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 02:26 مساءً - يستعد مهرجان العلمين خلال نسخته الثانية لعرض مسرحية "البنك سرقوه" بالتعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية.
وتُعرض مسرحية "البنك سرقوه" بمسرح لمدة 3 أيام، وذلك بدءا من الخميس 22 حتى 24 أغسطس.
وتم تحديد أسعار تذاكر عرض مسرحية "البنك سرقوه"، وهي: الفئة الأولى «Vip» بسعر 1500جنيه، والفئة الثانية «Platnium» بـ 700 جنيها، والثالثة «Gold» بـ 500 جنيه، والرابعة «Silver» بـ 300 جنيه
تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك، وهي الشخصية التي يقدمها الفنان كريم محمود عبدالعزير.
والمسرحية من بطولة كريم محمود عبد العزيز والنجم أشرف عبدالباقي، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا شريف حسني ومن إخراج أشرف عبد الباقي.