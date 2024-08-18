نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية بالجامعات والمعاهد المرحلة الأولى عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مكتب التنسيق في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 12/8/2024 حتى يوم الجمعة الموافق 16/8/2024 ولمدة 5 أيام.

وفقًا للحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة بعد زيادة الدرجات التي تمت من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كما يلي:

• الشعبة العلمية: 371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48% فأكثر.

عدد الطلاب: 26349

• الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر أي بنسبة 87.7% فأكثر.

عدد الطلاب: 16100

• الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29% فأكثر

عدد الطلاب: 74015

• إجمالي عدد الطلاب: 116464

وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على الثانوية العامة على النحو التالي:

عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية: 42333

عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 72129

الإجمالي: 114462

وبذلك يتضح أن عدد (2002) قد تخلفوا ولم يتقدموا برغباتهم خلال هذه المرحلة.

☆ عدد الطلاب المُرشحين للمرحلة الأولى:

كليات جامعية للشعب العلمية: 41938.

كليات جامعية للشعبة الأدبية: 71867.

معاهد تابعة للوزارة للشعب العلمية: 391.

معاهد تابعة للوزارة للشعبة الأدبية: 255.

وقد استنفد عدد 11 طالبًا وطالبة رغياتهم.

☆ الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس ولمدة 5 أيام.

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 265 درجة فأكثر أي بنسبة 64.63%.

● عدد الطلاب: 286088

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر أي بنسبة 56.09%

● عدد الطلاب: 66969

☆ إجمالي عدد الطلاب: 353057

☆ إجراءات العمل بالمرحلة الأولى:

تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلى:

• التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

• بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عـدد ( 114462 ) طالبًا في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.