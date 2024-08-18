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نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية بالجامعات والمعاهد المرحلة الأولى عام 2024

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ مكتب التنسيق في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 12/8/2024 حتى يوم الجمعة الموافق 16/8/2024 ولمدة 5 أيام.

وفقًا للحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة بعد زيادة الدرجات التي تمت من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كما يلي:
• الشعبة العلمية: 371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48% فأكثر.
عدد الطلاب: 26349
• الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر أي بنسبة 87.7% فأكثر.
عدد الطلاب: 16100
• الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29% فأكثر
عدد الطلاب: 74015
• إجمالي عدد الطلاب: 116464

وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على الثانوية العامة على النحو التالي:
عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية: 42333
عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 72129
الإجمالي: 114462
وبذلك يتضح أن عدد (2002) قد تخلفوا ولم يتقدموا برغباتهم خلال هذه المرحلة.

☆ عدد الطلاب المُرشحين للمرحلة الأولى:
كليات جامعية للشعب العلمية: 41938.
كليات جامعية للشعبة الأدبية: 71867.
معاهد تابعة للوزارة للشعب العلمية: 391.
معاهد تابعة للوزارة للشعبة الأدبية: 255.

وقد استنفد عدد 11 طالبًا وطالبة رغياتهم.

☆ الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس ولمدة 5 أيام.

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 265 درجة فأكثر أي بنسبة 64.63%.
● عدد الطلاب: 286088

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر أي بنسبة 56.09%
● عدد الطلاب: 66969

☆ إجمالي عدد الطلاب: 353057

☆ إجراءات العمل بالمرحلة الأولى:
تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلى:
• التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.
• بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عـدد ( 114462 ) طالبًا في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل.
• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.
• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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