أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2024

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2024.. أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن بدء تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لعام 2024. من المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

الحدود الدنيا للقبول:

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2024

- الشعبة العلمية: 265 درجة

- الشعبة الأدبية: 230 درجة

إجراءات التنسيق: سيتم إجراء التنسيق عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق باستخدام رقم جلوس الطالب، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والمجموع الكلي في امتحانات الثانوية العامة.

نتائج تنسيق المرحلة الأولى:

- كلية الطب: 93.17%

- كلية الأسنان: 92.80%

- كلية العلاج الطبيعي: 92.19%

- كلية الصيدلة: 91.70%

الفرص المتاحة في المرحلة الثانية:

توجد فرص في كليات مثل الطب البيطري، والتمريض، والعلوم، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي.