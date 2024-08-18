مهرجان العلمين في «الويك إند».. عمر خيرت وكريم عبد العزيز وأمير عيد صناع البهجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 05:28 مساءً - أسبوع حافل في مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية حيث يشهد عدد من الفعاليات الغنائية والموسيقية والعروض المسرحية حيث يقدم عمر خيرت حلقة مع إسعاد يونس.

وتستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس الموسيقار الكبير عمر خيرت، يوم الخميس المقبل على المسرح الروماني، ضمن إحدى حلقات برنامجها "صاحبة السعادة"، ويقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة مميزة من موسيقاه التي يحبها جمهوره، إلى جانب تحاوره مع إسعاد يونس.