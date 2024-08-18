وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للقاء مسئولين سعوديين ورموز الجالية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 07:29 مساءً -

توجه مساء اليوم، الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، إن برنامج وزير الخارجية سيشمل لقاءات عديدة، حيث سيعقد مباحثات سياسية مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كما سيلتقي ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، ومن المقرر أن يلتقي أيضاً مع رموز الجالية المصرية في السعودية، وبعض المستثمرين المصريين بالمملكة.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن السيد