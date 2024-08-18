نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد تجهيزات تسليم موقع المحطة ١٣ لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة موقع اعمال الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق بنطاق المرحلة الأولى للمحطة رقم 13 المقرر إنشائها أعلى نفق نصر الدين أمام بى تك بحي العمرانية وذلك للوقوف على تجهيزات واستعدادات تسليم الموقع للشركة المنفذة للمشروع لبدء الأعمال بذلك المشروع القومي الهام.

حرص المحافظ على معاينة الخرائط التفصيلية للمشروع والمواقع المقرر غلقها والطرق والمسارات والشوارع البديلة لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات.

حيث تفقد المحافظ شوارع رمسيس وصفوت ومتفرعات شارع ترعه الزمر موجها بضرورة رفع كفاءة الطرق والشوارع البديلة التي بحاجه إلى ذلك وتكثيف وضع اللوحات واللافتات الإرشادية للتيسير علي المواطنين.

كما كلف المحافظ جهاز السرفيس بمنع أي تواجد عشوائي لسيارات السرفيس وتحديد مواقع الوقوف لهم لعدم إعاقه الحركة المرورية.

كما كلف المحافظ حى العمرانية برفع كافة الاشغالات والتعديات من الطرق والشوارع البديلة والتنسيق مع الشركة المنفذة لرفع كفاءة أرصفة المشاة بالمناطق المجاورة لسور مترو الانفاق والسكة الحديد وتسهيل اي معوقات للتيسير علي المواطنين ورفع كفاءة شبكة الإنارة.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمد عبد الحميد رئيس مدينة الجيزة وأحمد جلال رئيس حي العمرانية وممثلي هيئة مترو الأنفاق.

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