لما جبريل: ندعم الأبطال الذين حصلوا على ميداليات وكذلك من كان لهم المحاولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - أشادت الإعلامية لما جبريل المتحدثة الرسمية باسم مهرجان العلمين ومقدمة برنامج "صباح العلمين" الذى يعرض على قنوات المتحدة ، بأبطال الألعاب الأولمبية 2024 الذين رفعوا اسم مصر وشاركوا في حدث رياضي هام، متابعة: "شوفنا الأبطال اللي كسبوا الميداليات وكمان شوفنا الأبطال اللى كان لهم محاولات جادة ووصلوا إلى مراكز متقدمة جدا ولم يحصدوا ميداليات"

وقالت جبريل: "كان مهم نشوف الأبطال اللى حصدوا ميداليات والذين حصلوا على الدعم الرياضي والفني وكذلك تكريم من حاولوا لدعم المشاركين حتى الفوز في المرات القادمة.. ندعم الأبطال الذي حصلوا على ميداليات وكذلك من كان لهم المحاولة وحققوا مراكز متقدمة ندعمهم حتي يحققوا ميداليات وهذه كانت لقطات مهمة بالأمس".

وتابعت: "حديث أبطالنا يؤكد أن الإنجازات مش بالصدفة والأحلام مش بالصدفة وتحقيق الأحلام صعب ويحتاج إلى وقت ومجهود ونفسية قوية وإصرار وصناعة البطل من أصعب الصناعات وتخريج أبطال ليس بالصدفة.. سعيدة بالدعم والاحتفاء بأبطالنا".

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال احتفالية مهرجان العلمين الجديدة بأبطال مصر في أولمبياد 2024 بحضور مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه تم الانتهاء من إجراءات مكافآت أبطال أولمبياد باريس 2024 بالنسبة للوزارة.